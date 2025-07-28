В Калифорнии частный самолет упал в океан, погибли все на борту

В ночь на 28 июля возле города Пасифик-Гроув (штат Калифорния, США) потерпел крушение частный самолет Beech 95-B55 Baron, на борту которого находились три человека. Ни одному из них не удалось спастись.

Про це повідомляє телеканал KSBW.

Літак із реєстраційним номером N8796R вилетів з аеропорту Сан-Карлос та прямував до регіонального аеропорту Монтерея. Близько 22:40 за місцевим часом він упав у воду приблизно за 200−300 метрів від узбережжя.



До пошуково-рятувальної операції залучили гелікоптер Берегової охорони США. Першу жертву виявили вранці, ще двох — пізніше того ж дня. Імена загиблих поки не розголошуються.

Причини катастрофи встановлюють. Уламки літака, які хвилі винесли на прибережні скелі та пляж, вилучать для проведення експертизи.