Великобритания приняла аналог закона Магнитского

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Парламент поддержал закон в последнем чтении

Парламент поддержал закон в последнем чтении

Парламент Британии поддержал в последнем чтении закон о санкциях, в который включен собственный вариант закона Магнитского и статью об обнародовании имен владельцев компаний в британских территориях.

Об этом передает ВВС.

Новый закон позволит отказывать в получении британской визы лицам, которых обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции.

Ранее сообщалось, что 3 апреля Нидерланды также приняли закон о списке Магнитского.

Акт Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Согласно закону, отменялась поправка Джексона-Вэника и вводились персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России.

Закон назван в честь бизнесмена Сергея Магнитского, который в 2009 году был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей умер в больнице Следственного изолятора №1 города Москва.

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