Экс-регионал Демидов стал мэром Белгорода
Валентин Демидов (Фото:via Wikipedia)
Бывший депутат от Партии регионов в Армянском городском совете в Крыму Валентин Демидов стал мэром российского города Белгород.
Об этом сообщает Бел.ru.
Демидова избрали мэром 33 из 36 депутатов городского совета. Он начал работать в Белгороде с февраля 2022 года.
В 2002 году Демидов ушел в политику и стал депутатом горсовета украинского Армянска, который находится в оккупированном Крыму.
Затем он вступил в Партию регионов, а в 2007 году стал городским головой Армянска.
Все это время Демидов продолжал работать с оккупантам. После Армянска он стал заместителем губернатора в Белгороде, после перешел на работу в городскую администрацию. В мэрии он был советником, а затем стал исполняющим обязанности главы администрации.