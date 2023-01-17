Экс-регионал Демидов стал мэром Белгорода

17 января, 18:41
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Валентин Демидов (Фото:via Wikipedia)

Валентин Демидов (Фото:via Wikipedia)

Бывший депутат от Партии регионов в Армянском городском совете в Крыму Валентин Демидов стал мэром российского города Белгород.

Об этом сообщает Бел.ru.

Демидова избрали мэром 33 из 36 депутатов городского совета. Он начал работать в Белгороде с февраля 2022 года.

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В 2002 году Демидов ушел в политику и стал депутатом горсовета украинского Армянска, который находится в оккупированном Крыму.

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Затем он вступил в Партию регионов, а в 2007 году стал городским головой Армянска.

Все это время Демидов продолжал работать с оккупантам. После Армянска он стал заместителем губернатора в Белгороде, после перешел на работу в городскую администрацию. В мэрии он был советником, а затем стал исполняющим обязанности главы администрации.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Партия регионов Белгород Война России против Украины

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