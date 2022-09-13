Доказательства собраны. СБУ разоблачила трех экс-регионалов, ставших коллаборантами в Старобельском районе 13 сентября, 17:19 Злоумышленники объявлены в розыск (Фото:СБУ)

Еще троих бывших членов Партии регионов уличили в коллаборационной деятельности на захваченных РФ территориях Луганской области.

Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Установлено, что злоумышленники, имена которых не приводятся, сформировали ядро ​​оккупационной администрации в Старобельском районе.

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В частности, речь идет об так называемом «исполняющем обязанности председателя», а также его «заместителя» и «советника».

До оккупации Старобельска в 2014 году злоумышленники занимали аналогичные, но реальные должности в местной РГА.

После начала полномасштабного вторжения РФ они увидели для себя возможность снова дорваться до «власти».

Добровольно став гауляйтерами, они начали организовывать:

пропагандистские акции и публичные церемонии по случаю значимых для РФ дат;

митинги в поддержку российских захватчиков;

совещания по работе оккупационной администрации, в частности для расширения пропагандистского влияния среди местного населения.

В свою очередь кремлевская пропаганда пытается выдать их сотрудничество с РФ как якобы позицию жителей Старобельского района.

В связи с этим экс-регионалы охотно раздают интервью, в которых повторяют российские фейки об:

«освобождении от страданий» при украинской власти;

«возрождении русской культуры»;

«необходимости » поддержки « народной милиции», как гаранта этих « преобразований».

«Коллаборанты объявлены в розыск. Предупреждаем, что каждый, кто перешел на сторону врага, обязательно будет наказан по закону. Сотрудничество с оккупантами наказывается 10 годами заключения», — подчеркнули в СБУ.

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