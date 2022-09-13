Доказательства собраны. СБУ разоблачила трех экс-регионалов, ставших коллаборантами в Старобельском районе

13 сентября, 17:19
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Злоумышленники объявлены в розыск (Фото:СБУ)

Злоумышленники объявлены в розыск (Фото:СБУ)

Еще троих бывших членов Партии регионов уличили в коллаборационной деятельности на захваченных РФ территориях Луганской области.

Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Установлено, что злоумышленники, имена которых не приводятся, сформировали ядро ​​оккупационной администрации в Старобельском районе.

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В частности, речь идет об так называемом «исполняющем обязанности председателя», а также его «заместителя» и «советника».

До оккупации Старобельска в 2014 году злоумышленники занимали аналогичные, но реальные должности в местной РГА.

После начала полномасштабного вторжения РФ они увидели для себя возможность снова дорваться до «власти».

Добровольно став гауляйтерами, они начали организовывать:

  • пропагандистские акции и публичные церемонии по случаю значимых для РФ дат;
  • митинги в поддержку российских захватчиков;
  • совещания по работе оккупационной администрации, в частности для расширения пропагандистского влияния среди местного населения.

В свою очередь кремлевская пропаганда пытается выдать их сотрудничество с РФ как якобы позицию жителей Старобельского района.

В связи с этим экс-регионалы охотно раздают интервью, в которых повторяют российские фейки об:

  • «освобождении от страданий» при украинской власти;
  • «возрождении русской культуры»;
  • «необходимости» поддержки «народной милиции», как гаранта этих «преобразований».

«Коллаборанты объявлены в розыск. Предупреждаем, что каждый, кто перешел на сторону врага, обязательно будет наказан по закону. Сотрудничество с оккупантами наказывается 10 годами заключения», — подчеркнули в СБУ.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Партия регионов Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Луганская область Старобельск Регионалы Коллаборант Война России против Украины

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