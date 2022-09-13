Доказательства собраны. СБУ разоблачила трех экс-регионалов, ставших коллаборантами в Старобельском районе
Злоумышленники объявлены в розыск (Фото:СБУ)
Еще троих бывших членов Партии регионов уличили в коллаборационной деятельности на захваченных РФ территориях Луганской области.
Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Установлено, что злоумышленники, имена которых не приводятся, сформировали ядро оккупационной администрации в Старобельском районе.
В частности, речь идет об так называемом «исполняющем обязанности председателя», а также его «заместителя» и «советника».
До оккупации Старобельска в 2014 году злоумышленники занимали аналогичные, но реальные должности в местной РГА.
После начала полномасштабного вторжения РФ они увидели для себя возможность снова дорваться до «власти».
Добровольно став гауляйтерами, они начали организовывать:
- пропагандистские акции и публичные церемонии по случаю значимых для РФ дат;
- митинги в поддержку российских захватчиков;
- совещания по работе оккупационной администрации, в частности для расширения пропагандистского влияния среди местного населения.
В свою очередь кремлевская пропаганда пытается выдать их сотрудничество с РФ как якобы позицию жителей Старобельского района.
В связи с этим экс-регионалы охотно раздают интервью, в которых повторяют российские фейки об:
- «освобождении от страданий» при украинской власти;
- «возрождении русской культуры»;
- «необходимости» поддержки «народной милиции», как гаранта этих «преобразований».
«Коллаборанты объявлены в розыск. Предупреждаем, что каждый, кто перешел на сторону врага, обязательно будет наказан по закону. Сотрудничество с оккупантами наказывается 10 годами заключения», — подчеркнули в СБУ.
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