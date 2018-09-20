В Воронежской области в ДТП пострадали шесть украинцев

Все пострадавшие в ДТП - граждане Украины

В четверг, 20 сентября, в ДТП с участием рейсового автобуса в Воронежской области, РФ, пострадали шесть граждан Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление замначальника Центра медицины катастроф РФ Игоря Воробьева.

По его словам, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в реанимации, трое - в стабильном состоянии.

Микроавтобус и рейсовый автобус ПАЗ, ехавшие навстречу друг другу, столкнулись на автодороге Лиски-Колыбелка в Лискинском районе в 14:00.

По предварительным данным, микроавтобус врезался в пассажирский ПАЗ из-за того, что его водитель не справился с управлением.

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