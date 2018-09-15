Четверо украинцев погибли в ДТП в Ленинградской области России

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами (Закарпатская область) столкнулся с фургоном DAF

В результате ДТП в Ленинградской области России погибли четверо граждан Украины, еще один госпитализирован.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

В результате ДТП в Ленинградской обл. (РФ) погибли 4 гр.Украины, 1 - госпитализирован. Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 сентября 2018 г.

По данным российских правоохранителей, авария произошла в ночь на субботу, 15 сентября. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами (Закарпатская область) столкнулся с грузовиком DAF. Погиб водитель и трое пассажиров: 49-летний мужчина и две молодые женщины. Еще один пассажир - 20-летний парень - выжил, он получил травмы и находится в больнице.