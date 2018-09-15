15 сентября 2018, суббота

Четверо украинцев погибли в ДТП в Ленинградской области России

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Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами (Закарпатская область) столкнулся с фургоном DAF
ДПС РФ

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами (Закарпатская область) столкнулся с фургоном DAF

В результате ДТП в Ленинградской области России погибли четверо граждан Украины, еще один госпитализирован.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

По данным российских правоохранителей, авария произошла в ночь на субботу, 15 сентября. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами (Закарпатская область) столкнулся с грузовиком DAF. Погиб водитель и трое пассажиров: 49-летний мужчина и две молодые женщины. Еще один пассажир - 20-летний парень - выжил, он получил травмы и находится в больнице.

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