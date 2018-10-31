31 октября 2018, среда

В Венеции наводнение повредило тысячелетний собор святого Марка

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В Венеции наводнение затопило собор святого Марка

В Венеции наводнение затопило собор святого Марка

В Венеции в результате наводнения оказался поврежден мозаичный пол знаменитого тысячелетнего собора святого Марка.

Как сообщает ANSA, уровень воды в помещении собора достигал 90 сантиметров.

В результате мозаичный пол, монументальные бронзовые византийские кресла, мрамор, колонны и бронзовые двери собора были существенно повреждены.

Вода также проникла в баптистерий и одну из часовен.

Собор Святого Марка, выполненный в византийском стиле, был построен в 832 году.  Базилика является главный городским собором Венеции.

Его пол выложен из мрамора и стекла. Здесь также хранятся мощи апостола Марка и множество ценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя в ходе крестового похода.

Собор внесен в мировое наследие ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Италии погибли 11 человек.

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