В Венеции наводнение повредило тысячелетний собор святого Марка

В Венеции в результате наводнения оказался поврежден мозаичный пол знаменитого тысячелетнего собора святого Марка.

Как сообщает ANSA, уровень воды в помещении собора достигал 90 сантиметров.

В результате мозаичный пол, монументальные бронзовые византийские кресла, мрамор, колонны и бронзовые двери собора были существенно повреждены.

Вода также проникла в баптистерий и одну из часовен.

Собор Святого Марка, выполненный в византийском стиле, был построен в 832 году. Базилика является главный городским собором Венеции.

Его пол выложен из мрамора и стекла. Здесь также хранятся мощи апостола Марка и множество ценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя в ходе крестового похода.

Собор внесен в мировое наследие ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Италии погибли 11 человек.