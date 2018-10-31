В Венеции наводнение повредило тысячелетний собор святого Марка

В Венеции в результате наводнения оказался поврежден мозаичный пол знаменитого тысячелетнего собора святого Марка.
Как сообщает ANSA, уровень воды в помещении собора достигал 90 сантиметров.
В результате мозаичный пол, монументальные бронзовые византийские кресла, мрамор, колонны и бронзовые двери собора были существенно повреждены.
Вода также проникла в баптистерий и одну из часовен.
Собор Святого Марка, выполненный в византийском стиле, был построен в 832 году. Базилика является главный городским собором Венеции.
Его пол выложен из мрамора и стекла. Здесь также хранятся мощи апостола Марка и множество ценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя в ходе крестового похода.
Собор внесен в мировое наследие ЮНЕСКО.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Италии погибли 11 человек.
Смотрите также
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования