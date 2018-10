На Италию обрушилась непогода: центр Венеции на 75% затоплен, пятеро погибших

В понедельник, 29 октября, на Италию обрушилась непогода, в результате затопило город на воде Венецию.

Как передает ANSA, из-за продолжающихся дождей и шторма затоплено 75% центра города.

Уровень воды в венецианской лагуне поднялся на 1,56 м, что соответствует показателю на 1 декабря 2008 года, когда в Венеции произошло одно из самых серьезных за последние десятилетия наводнений, сообщает Venezia Today.

Площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой города, еще с утра была полностью покрыта тонким слоем воды. Вскоре после 12 по площади стало невозможно передвигаться. К двум часами дня доступ к большей части центра Венеции был полностью заблокирован.

Всего из-за непогоды "красный" уровень опасности объявлен в шести регионах на севере Италии. В Венето закрыли четыре дороги. Жертвами непогоды стали пять человек, еще один пропал без вести. Все погибли в результате падения деревьев в разных районах Италии.

В Венеции во время наводнения 2008 года уровень воды достиг почти 1,56 м. При наводнении 1979 года уровень воды поднялся до 1,66 м. В 1966 году вода превысила отметку 1,94 м.

This was the peak of this afternoons 150cm #AcquaAlta, venturing out for the midnight return of 140cm #venezia #venice #Venedig #Venise pic.twitter.com/k5Cqp9rGZF