В Валенсии поддержали использование марихуаны для лечения

Парламент испанской провинции Валенсия 6 июня большинством голосов поддержал инициативу о разрешении использования марихуаны в медицинских целях.
Решение не является законом и имело своих оппонентов, пишет EL Pais.
За первый шаг к легализации каннабиса отдали свои голоса 68 депутатов, еще 28 парламентариев-консерваторов были против.
Документ передали на согласование правительству Валенсии.
Инициатива направлена также и на то, чтобы отменить наказание за употребление и выращивание марихуаны в лечебных целях.
Смотрите также
Напомним, Украина в этом вопросе занимает консервативную позицию. 19 мая в Киеве у здания Кабинета министров Украины около 200 активистов собрались на Конопляный марш (Марш свободы) за реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков.
Комментарии
Правила комментирования