06 июня 2018, среда

В Валенсии поддержали использование марихуаны для лечения

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Испанцы идут в ногу со временем и хотят признать реальное положение вещей
Фото: pixabay.com

Испанцы идут в ногу со временем и хотят признать реальное положение вещей

Парламент испанской провинции Валенсия 6 июня большинством голосов поддержал инициативу о разрешении использования марихуаны в медицинских целях.

Решение не является законом и имело своих оппонентов, пишет EL Pais.

За первый шаг к легализации каннабиса отдали свои голоса 68 депутатов, еще 28 парламентариев-консерваторов были против.

Документ передали на согласование правительству Валенсии.

Инициатива направлена ​​также и на то, чтобы отменить наказание за употребление и выращивание марихуаны в лечебных целях.

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Напомним, Украина в этом вопросе занимает консервативную позицию. 19 мая в Киеве у здания Кабинета министров Украины около 200 активистов собрались на Конопляный марш (Марш свободы) за реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

 

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