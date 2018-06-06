В Валенсии поддержали использование марихуаны для лечения

Испанцы идут в ногу со временем и хотят признать реальное положение вещей

Парламент испанской провинции Валенсия 6 июня большинством голосов поддержал инициативу о разрешении использования марихуаны в медицинских целях.

Решение не является законом и имело своих оппонентов, пишет EL Pais.

За первый шаг к легализации каннабиса отдали свои голоса 68 депутатов, еще 28 парламентариев-консерваторов были против.

Документ передали на согласование правительству Валенсии.

Инициатива направлена ​​также и на то, чтобы отменить наказание за употребление и выращивание марихуаны в лечебных целях.

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Напомним, Украина в этом вопросе занимает консервативную позицию. 19 мая в Киеве у здания Кабинета министров Украины около 200 активистов собрались на Конопляный марш (Марш свободы) за реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков.