В Турции сократился уровень поддержки Эрдогана

Реджеп Эрдоган может не победить в первом туре выборов

В Турции сократился уровень поддержки президента Реджепа Эрдогана, сообщает Reuters.

Согласно опросу Gezici, проведенного 2-3 июня, Эрдоган получил 47,1%, что на 1,6% меньше, чем неделей ранее. В опросе участвовали 2814 респондентов.

Таким образом, Эрдоган может не победить в первом туре выборов.

Кроме того, провластный альянс партии AKP и националистической MHP также теряет поддержку избирателей. За него готовы проголосовать 48,7% респондентов, что не позволяет им получить абсолютное большинство в парламенте.

Внеочередные президентские и парламентские выборы состоятся в Турции 24 июня 2018 года.

13 марта парламент Турции одобрил закон о выборах, который на законодательном уровне разрешает партийные альянсы на выборах, что де-факто усилит позиции правящей партии президента Реджепа Эрдогана в случае ситуативного альянса с националистами.

По мнению оппозиции, спорный закон поможет власти фальсифицировать результаты голосования.

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