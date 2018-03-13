Парламент Турции одобрил спорные изменения в избирательное законодательство

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Парламент Турции одобрил спорные изменения в избирательное законодательство

Парламент Турции одобрил спорный закон о выборах, который по мнению оппозиции поможет власти фальсифицировать результаты голосования.

Как сообщает Reuters, теперь на законодательном уровне разрешены партийные альянсы на выборах, что де-факто усилит позиции правящей партии президента Реджепа Эрдогана в случае ситуативного альянса с националистами.

Также закон предоставляет Центризбиркому полномочия объединить избирательные округа и перевозить урны для голосования в другие районы и допускает на участки спецслужбы. Бюллетени отныне считаются действительными без печати местной избирательной комиссии.

Курдская оппозиция подвергла резкой критике изменения в законодательстве, заявляя об увеличении риска фальсификации результатов выборов в районах, где большинство населения составляют этнические курды.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в ноябре 2019 года.

16 апреля 2017 года в Турции прошел конституционный референдум, во время которого избиратели проголосовали за радикальное расширение полномочий президента и превращения страны из парламентской в президентскую республику. 

Граждане Турции также одобрили правки к конституции, которые разрешают Эрдогану оставаться президентом до 2029 года.

В ОБСЕ заявили, что референдум был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам Эрдогана.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове