Парламент Турции одобрил спорные изменения в избирательное законодательство

Парламент Турции одобрил спорный закон о выборах, который по мнению оппозиции поможет власти фальсифицировать результаты голосования.

Как сообщает Reuters, теперь на законодательном уровне разрешены партийные альянсы на выборах, что де-факто усилит позиции правящей партии президента Реджепа Эрдогана в случае ситуативного альянса с националистами.

Также закон предоставляет Центризбиркому полномочия объединить избирательные округа и перевозить урны для голосования в другие районы и допускает на участки спецслужбы. Бюллетени отныне считаются действительными без печати местной избирательной комиссии.

Курдская оппозиция подвергла резкой критике изменения в законодательстве, заявляя об увеличении риска фальсификации результатов выборов в районах, где большинство населения составляют этнические курды.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в ноябре 2019 года.

16 апреля 2017 года в Турции прошел конституционный референдум, во время которого избиратели проголосовали за радикальное расширение полномочий президента и превращения страны из парламентской в президентскую республику.

Граждане Турции также одобрили правки к конституции, которые разрешают Эрдогану оставаться президентом до 2029 года.

В ОБСЕ заявили, что референдум был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам Эрдогана.