В Турции разбился туристический автобус: 45 пострадавших

Водитель не справился с управлением и автобус перевернулся

В провинции Айдын на западе Турции попал в серьезное ДТП туристический пассажирский автобус, следовавший из курортного города Бодрум в Стамбул, сообщает местное агентство Anadolu.

В результате происшествия пострадали 45 человек, двое из них получили серьезные травмы.

ДТП произошло рано утром во вторник, 19 июня. Сообщается, что водитель потерял управление на сложном участке трассы и автобус перевернулся.

Транспортное средство принадлежало туристической компании. Спасатели извлекли пострадавших пассажиров из автобуса и доставили их в больницы.

В понедельник, 18 июня, аналогичный случай произошел в Польше. В результате аварии с туристическим автобусом погибли 2 человека, еще 16 получили ранения.