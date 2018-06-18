18 июня 2018, понедельник

В Польше перевернулся туристический автобус, есть жертвы

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Причина ДТП пока не сообщается
Фото: @KPUWBydgoszcz

Причина ДТП пока не сообщается

В Польше перевернулся туристический автобус с 50 пассажирами.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на польских спасателей, автобус направлялся в город Торунь в центральной Польше. Он съехал с дороги в ров и перевернулся.

В результате ДТП погибли два человека, еще 16 получили ранения.

Пострадавших госпитализируют на вертолетах скорой помощи.

Отмечается, что из-за аварии локальная дорога №91 на трассе Лодзь-Гданськ заблокирована для движения, в этом месте организованы объездные пути.

Причина инцидента пока не сообщает. Также пока нет данных о гражданстве погибших и пострадавших туристов.

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