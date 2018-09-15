В Турции осудили британца, который в составе курдских Отрядов народной самообороны воевал против ИГ

25-летнего Джо Робинсона арестовали в прошлом году во время отпуска

В Турции бывшего британского военного 25-летнего Джо Робинсона, который в составе курдских Отрядов народной самообороны (YPG) воевал против группировки "Исламское государство", приговорили к тюремному заключению.

Об этом сообщает BBC.

Робинсона арестовали в прошлом году во время отпуска и обвинили в членстве в YPG, которых Турция считает террористической организацией. Примечательно, что Британия не внесла ее в такой перечень.

Робинсона приговорили к семи с половиной годам тюрьмы - британец планирует обжаловать приговор. Его невесте Мире Ройкан дали условный срок за "террористическую пропаганду".

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Робинсон ранее служил в британских войсках в Афганистане. Пять месяцев вместе с курдскими силами воевал с ИГ как доброволец и открыто рассказывал о своем опыте.

Напомним, Отряды народной самообороны борются за курдскую автономию на севере Сирии. Курды также добиваются автономии на территории Турции.