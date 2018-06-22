Консерваторы Канады предложили передать Украине летальное оружие, которое предназначалось курдам

Канадское летальное оружие, закупленное в свое время для курдов в Ираке, но так им и не переданное, стоит безвозмездно передать Украине, написал депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан в своей статье для The National Post.

"Вместо того, чтобы просто занимать этим оружием пространство на складах, его могут использовать Вооруженные силы Украины, которые неоднократно делали запросы на получение такого оборудования. Это стало бы настоящей помощью нашим украинским союзникам, которые борются за свою свободу и независимость", - говорится в материале.

Безан напомнил, что Джастин Трюдо в свое время пообещал передать Силам самообороны курдов различное военное оборудование на 9,5 млн долл, но в итоге этого сделано не было из-за политических споров. Сейчас это оружие хранится на складах в Канаде и Иордании.

"Начальник Генерального штаба Канады Джонатан Вэнс лично признал малую вероятность того, что это оружие когда-либо будет все же передано курдам", - отметил Безан.

Депутат подчеркнул, что его партия поддержит передачу Украине летального вооружения.

“В случае победы на выборах, наше правительство во главе с Эндрю Широм предоставит Украине летальное оборонительное вооружение, ранее закупленное для курдов, которым Вооруженные силы Канады помогали”, - подытожил он.

Безан отметил, что "Украине нужна поддержка таких демократических союзников, как Канада, если она хочет отразить агрессию России и освободить Крым и Донбасса от своих оккупантов".

"Украина является свидетельством того, чего можно достичь через неповиновение и бессмертную веру в лучшее будущее для своей нации. На протяжении долгой истории жестокого иностранного угнетения, войны и преднамеренного голода украинцы никогда не теряли видения единого и мирного будущего своей страны. Эндрю Шир и консерваторы Канады всегда будут поддерживать право украинцев определять свое будущее в независимом государстве, в безопасности от иностранной агрессии. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма, и мы всегда будем стоять с гордой, единой и свободной Украиной", - подытожил он.

Напомним, 13 декабря правительство Канады внесло Украину в перечень государств, куда внутренним производителям разрешено экспортировать вооружение.