В Турции объявили о досрочных выборах президента и парламента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении внеочередных президентских и парламентских выборов 24 июня 2018 года.

"В ходе переговоров с главой Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы", - цитирует Анадолу заявление Эрдогана.

По его словам, с сегодняшнего дня высшая избирательная комиссия Турции начинает юридический процесс подготовки к выборам.

Напомним, что парламент Турции одобрил закон о выборах, который на законодательном уровне разрешает партийные альянсы на выборах, что де-факто усилит позиции правящей партии президента Реджепа Эрдогана в случае ситуативного альянса с националистами.

По мнению оппозиции, спорный закон поможет власти фальсифицировать результаты голосования.