В Торонто фургон наехал на пешеходов и скрылся, есть пострадавшие

В понедельник, 23 апреля, в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.

Как сообщает CBC News, в результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек. О состоянии здоровья уточненной информации пока нет.

По данным полиции, фургон скрылся в неизвестном направлении. Район происшествия оцеплен правоохранителями. Выясняются все детали и обстоятельства инцидента.

Breaking: Police say at least 8 pedestrians have been hit by a van in the heart of Toronto, Canada. The driver has fled the scene. Subways in the area have shut down. pic.twitter.com/vT6QbJdnN7