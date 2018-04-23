В Торонто фургон наехал на пешеходов и скрылся, есть пострадавшие

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В результате пострадали от восьми до десяти человек
Фото: CNN

В результате пострадали от восьми до десяти человек

В понедельник, 23 апреля, в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.

Как сообщает CBC News, в результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек. О состоянии здоровья уточненной информации пока нет.

По данным полиции, фургон скрылся в неизвестном направлении. Район происшествия оцеплен правоохранителями. Выясняются все детали и обстоятельства инцидента.

Напомним, что 7 апреля в немецком городе Мюнстер в толпу людей врезался грузовик. За рулем грузовика находился 48-летний немец, страдающий психическими заболеваниями.

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