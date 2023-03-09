В Тель-Авиве произошла стрельба, ранены три человека

9 марта, 23:23
Поделиться:
Место инцидента (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Место инцидента (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В Израиле в центре Тель-Авива возле кафе произошла стрельба, в результате которой получили ранения по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Пострадавших эвакуировали в больницу. Один из раненых поступил в тяжелом состоянии после ранения в шею. Еще один — в состоянии средней тяжести с огнестрельными ранениями, а третий получил легкое осколочное ранение.

Видео дня

На видео с места происшествия видны мужчины, которые стреляют по израильским гражданским, причем одного из террористов полицейские в конце концов застрелили, а второй предположительно скрылся. Полиция заявила, что ведет розыск предполагаемого второго нападающего.

https://twitter.com/emilykschrader/status/1633908087915462689?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1633908087915462689%7Ctwgr%5E35d783a8f8d3bdf40673cf0d8f89045954bc70c0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F409497-u-tel-avivi-stalasa-strilanina-poraneni-tri-ludini%2F

Вечером 27 января вооруженный мужчина открыл огонь по людям возле синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. По сообщению полиции, по меньшей мере семь человек погибли, около десяти ранены и часть из них в критическом состоянии. Министерство иностранных дел сообщило, что среди жертв теракта есть гражданка Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Израиль Терроризм Тель-Авив Стрельба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X