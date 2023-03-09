В Тель-Авиве произошла стрельба, ранены три человека 9 марта, 23:23 Место инцидента (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В Израиле в центре Тель-Авива возле кафе произошла стрельба, в результате которой получили ранения по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Пострадавших эвакуировали в больницу. Один из раненых поступил в тяжелом состоянии после ранения в шею. Еще один — в состоянии средней тяжести с огнестрельными ранениями, а третий получил легкое осколочное ранение.

Видео дня

На видео с места происшествия видны мужчины, которые стреляют по израильским гражданским, причем одного из террористов полицейские в конце концов застрелили, а второй предположительно скрылся. Полиция заявила, что ведет розыск предполагаемого второго нападающего.

Вечером 27 января вооруженный мужчина открыл огонь по людям возле синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. По сообщению полиции, по меньшей мере семь человек погибли, около десяти ранены и часть из них в критическом состоянии. Министерство иностранных дел сообщило, что среди жертв теракта есть гражданка Украины.