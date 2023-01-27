В Иерусалиме семь человек погибли в результате теракта возле синагоги — СМИ

27 января, 21:03
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Иерусалим (иллюстративное фото) (Фото:Bryan_T / Flickr)

Иерусалим (иллюстративное фото) (Фото:Bryan_T / Flickr)

По меньшей мере пять человек погибли в результате теракта в районе синагоги в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, еще по меньшей мере десять человек пострадали. Подозреваемый, который открыл огонь, застрелен. СМИ пишут, что теракт произошел в синагоге или рядом с ней. Предварительно, стрелок ждал у синагоги и открыл огонь, когда оттуда вышли прихожане, пишет Haaretz.

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В то же время The Jerusalem Post сообщает о семи погибших и десяти пострадавших.

https://twitter.com/kann_news/status/1619043431401279488

Как пишет AP, за день до этого израильские военные провели рейд на Западном берегу Иордана, в результате которого погибли девять палестинцев. Еще один был убит позже к северу о Иерусалима.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Израиль Иерусалим Синагога Теракт Стрельба

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