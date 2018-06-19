В Таиланде впервые за девять лет казнили преступника

В Таиланде впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор в отношении осужденного.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную группу Amnesty International.

Отмечается, что 26-летнему Терасаку Лонджи ввели смертельную инъекцию в центральной тюрьме Банг Кван к северу от Бангкока.

В 2012 году он был осужден за убийство 17-летнего подростка, которому он нанес 24 ножевых ранения и попытался скрыться с его кошельком и мобильным телефоном.

Терасак стал седьмым заключенным, казненным при помощи инъекции.

Предыдущая смертная казнь в стране состоялась в 2009 году. Тогда к высшей мере наказания приговорили двух тайских торговцев наркотиками.

Общее число заключенных в Таиланде составляет чуть более 361 тысяч, из них 520 человек ожидают смертной казни.

Смертной казнью в Таиланде наказывают за 35 видов преступлений, включая убийства и незаконный оборот наркотиков.

Напомним, 11 мая суд американского штата Невада впервые за 12 лет одобрил смертную казнь.