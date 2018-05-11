Суд Невады впервые за 12 лет одобрил смертную казнь

Скотт Дозиер был приговорен к смерти в 2007 году

Суд американского штата Невада впервые за 12 лет одобрил смертную казнь, передает Associated Press со ссылкой на постановление суда.

Скотт Дозиер был приговорен к высшей мере наказания в 2007 году. Как сообщается, власти штатов намеревались использовать для смертельной инъекции комбинацию трех препаратов, которая ранее никогда не применялась. Поэтому защита требовала отменить казнь - не исключено, что новая инъекция может сработать ненадлежащим образом и, в частности, привести к мукам осужденного. Также, по данным Американского союза защиты гражданских свобод, одно из трех веществ в штате запрещено применять даже для усыпления домашних животных.

Сам Дозиер заявлял, что хотел бы, чтобы приговор был исполнен, как можно скорее, и ему все равно, какие препараты будут использованы для этого.

Суд в конечном счете отверг претензии адвокатов и постановил, что казнь должна быть проведена, "согласно установленным процедурам". Это означает, что будет использована новая комбинация препаратов.

Дозиер станет первым заключенным, казненным в Неваде с 2006 года. Последним был Дэрил Мэк, приговоренный к высшей мере наказания за изнасилование и убийство, совершенные в 1988 году.

Как отмечается в сообщении, Дозиер был осужден за убийства в Аризоне и Лас-Вегасе. По версии следствия, он убил 22-летнего мужчину и расчленил его.Также он был признан виновным в убийстве первой степени в 2005 году.

Напомним, в Индии ввели смертную казнь за изнасилование девочек.