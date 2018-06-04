В странах Балтии начались военные учения НАТО

В странах Балтии начались военные учения стран НАТО, которые будут называтся Saber Strike (Удар сабли).
В военных учениях примут участие 18 тысяч человек из 19 стран, передает DW.
Учения пройдут под управлением США, а участие примут также представители Германии, Великобритании и Канады, размещенные в странах Балтии и Польши.
"Они будут специально проверены во время Saber Strike, это продемонстрирует сплоченность альянса", - заявил бригадный генерал армии США Ричард Коффман.
Ранее сообщалось, что НАТО не будет создавать специальные подразделения оперативного развертывания для противостояния России, а лишь укреплять уже существующие.
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