04 июня 2018, понедельник

В странах Балтии начались военные учения НАТО

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В учениях примут участие 18 тысяч человек

В учениях примут участие 18 тысяч человек

В странах Балтии начались военные учения стран НАТО, которые будут называтся Saber Strike (Удар сабли).

В военных учениях примут участие 18 тысяч человек из 19 стран, передает DW.

Учения пройдут под управлением США, а участие примут также представители Германии, Великобритании и Канады, размещенные в странах Балтии и Польши.

"Они будут специально проверены во время Saber Strike, это продемонстрирует сплоченность альянса", - заявил бригадный генерал армии США Ричард Коффман.

Ранее сообщалось, что НАТО не будет создавать специальные подразделения оперативного развертывания для противостояния России, а лишь укреплять уже существующие.

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