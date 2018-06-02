02 июня 2018, суббота

НАТО не будет создавать специальные подразделения для противостояния России

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Речь идет о повышении уровня подготовки существующих сил НАТО

Речь идет о повышении уровня подготовки существующих сил НАТО

НАТО не будет создавать специальные подразделения оперативного развертывания для противостояния России, а лишь укреплять уже существующие. Об этом сообщает DW.

Как заявляют представители альянса, речь идет не о создании спецподразделений, а о повышении уровня подготовки существующих сил НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил обсуждение "разнообразных мер по повышению операционной готовности" сил альянса.

В деталях планы будут согласованы на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится в Брюсселе 11 и 12 июня.

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Ранее сообщалось, что НАТО планирует создать тридцатитысячные силы быстрого реагирования в Европе в дополнение к имеющимся на случай агрессии со стороны России.

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