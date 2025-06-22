В столице Сирии Дамаске террорист-смертник подорвал себя в церкви Мар Элиас, расположенной на востоке города, сообщают СМИ.

Обновлено 22:17 Число погибших в результате теракта в церкви Мар Элиас в Дамаске по меньшей мере 20, еще десятки человек ранены, сообщает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения и источники в силах безопасности в Сирии. Министерство внутренних дел Сирии заявило, что террорист-смертник являлся членом Исламского государства. Он вошел в церковь, открыл огонь, а затем взорвал свой жилет со взрывчаткой, говорится в заявлении министерства.



Один из свидетелей сообщил агентству Reuters, что взрыв произошел внутри церкви. Агентство отметило, что представитель сил безопасности Дамаска не сразу ответил на запрос о комментарии.

Reuters также опубликовало несколько фото изнутри церкви и рядом с ней после теракта.

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

The Washington Post со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщило, что террорист-смертник взорвал себя в церкви, полной людей,

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, сообщила о 30 раненых и погибших, точное количество которых неизвестно, отмечает издание.

WP отметило, что эта атака стала первой атакой такого рода в Сирии за много лет, она произошла на фоне того, что Дамаск, который де-факто находится под исламистским правлением, пытается заручиться поддержкой меньшинств.

Также отмечается, что в Сети распространилось видео с очевидцем теракта, который рассказывает, что нападавший зашел и начал стрелять по людям, прежде чем взорвать жилет со взрывчаткой, который был на нем.

Times of Israel со ссылкой на сирийские СМИ сообщило, что силы безопасности установили кордон вокруг района для эвакуации погибших и раненых, а точное количество жертв не разглашается. Также это издание опубликовало видео последствий теракта. На видео видны разрушения и фрагменты одного или нескольких тел.

Видео 18+

По данным AP, в результате теракта погибли по меньшей мере 15 человек.

