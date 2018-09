В США впервые в истории разбился истребитель F-35

В пятницу, 28 сентября, в округе Бофорт, Южная Каролина, потерпел крушение новейший истребитель F-35 пятого поколения. По информации СМИ, это первая авария новейшего самолета.

В офисе окружного шерифа сообщили, что самолет разбился на острове Литл Барнуэлл. Пилот благополучно катапультировался. Летчика доставили в медицинское учреждение для обследования. О других пострадавших сообщения не поступали.

Представитель шерифа округа Бофорт сообщил ABC News, что при крушении разбился истребитель-бомбардировщик F-35B Корпуса морской пехоты США.

"Корпус морской пехоты подтвердил, что это был один из их [самолетов]", - сказал капитан Боб Бромидж.

Как отмечает издание, это первое в истории крушение новейшего и самого дорогого истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

F-35 CRASH / U.S Military Marine F-35B fighter aircraft has crashed in Beaufort County, SC close to MCAS (Marine Corps Air Station) Beaufort, making this the first ever #F35 crash. Pilot is believed to have ejected, his condition unknown at his time.

???? Kensely Crosby.@LeoShane pic.twitter.com/oMqd0eyBZL