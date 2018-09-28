28 сентября 2018, пятница

В США впервые в истории разбился истребитель F-35

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F-35

F-35

В пятницу, 28 сентября, в округе Бофорт, Южная Каролина, потерпел крушение новейший истребитель F-35 пятого поколения. По информации СМИ, это первая авария новейшего самолета.

В офисе окружного шерифа сообщили, что самолет разбился на острове Литл Барнуэлл. Пилот благополучно катапультировался. Летчика доставили в медицинское учреждение для обследования. О других пострадавших сообщения не поступали.

Представитель шерифа округа Бофорт сообщил ABC News, что при крушении разбился истребитель-бомбардировщик F-35B Корпуса морской пехоты США.

"Корпус морской пехоты подтвердил, что это был один из их [самолетов]", - сказал капитан Боб Бромидж.

Как отмечает издание, это первое в истории крушение новейшего и самого дорогого истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

Модификация самолета F-35 для морской пехоты способна взлететь и приземлиться вертикально - без разбега и пробега по земле.

Напомним, что 27 сентября военно-воздушные силы США впервые применили истребители F-35 в боевых условиях в Афганистане.

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