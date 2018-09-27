28 сентября 2018, пятница

США впервые применили новейшие истребители F-35 в бою

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Американские истребители F-35 совершили первую боевую миссию в Афганистане

Американские истребители F-35 совершили первую боевую миссию в Афганистане

Военно-воздушные силы США впервые применили новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в боевых условиях.

Как сообщает AFP, американские истребители F-35 в четверг, 27 сентября, поднялись с палубы авианосца USS Essex и нанесли первый боевой удар по позициям боевиков Талибана в провинции Кандагар в Афганистане.

"Во время миссии F-35B провел воздушный удар в поддержку наземной операции по зачистке. Удар считается успешным", - говорится в заявлении Центрального командования ВМС США.

Представитель ВМС не уточнил, сколько самолетов принимало участие в операции, но обычно F-35 летают парами или в составе больших групп.

Напомним, что в мае ВВС Израиля первыми в мире применили американские истребители F-35 для ударов по целям.

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