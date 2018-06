В США вертолет упал в реку

В американском городе Ошкош (штат Висконсин) вертолет упал в реку Фокс, сообщает офис шерифа округа Виннебаго на своей странице в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что вертолет упал в реку Фокс рядом с мостом... На месте происшествия проводится операция, река закрыта для движения судов", - говорится в сообщении.

We can confirm a helicopter went down in the Fox River near the Wisconsin Street Bridge. The scene remains very active and the river is closed to boat traffic.