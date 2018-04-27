В США разбился медицинский вертолет, трое погибших

В ночь на пятницу, 27 апреля, на севере американского штата Висконсин потерпел крушение вертолет медицинской службы.
В офисе шерифа округа Онайда сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли три человека, сообщает AP.
Вертолет принадлежал компании Ascension Wisconsin Spirit, которая занимается воздушной и наземной медицинской эвакуацией. Неизвестно, были ли все трое погибших сотрудниками компании.
Связь с вертолетом пропала в четверг, 26 апреля в 22:55 по местному времени. Поисково-спасательные группы достигли места аварии в пятницу. Обломки вертолета были найдены в небольшом городке Хазелхерст в 241 км к северо-западу от Грин-Бэй.
Напомним, что в американском штате Аризона потерпел крушение истребитель Военно-воздушных сил F-16C.
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