В США смертельно больным разрешили принимать экспериментальные лекарства

Президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому смертельно больные граждане страны могут принимать экспериментальные лекарства и методы лечения.
Об этом передает Associated Press.
Отмечается, что как правило требуются годы на то, чтобы лекарства получили соответствующее разрешение.
Законопроект вызвал дискуссию в Конгрессе и был поддержан лишь большинством демократов.
Ранее вице-спикер Госдумы РФ предложил заменить импортные лекарства "корой дуба и боярышником"
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