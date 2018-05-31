31 мая 2018, четверг

В США смертельно больным разрешили принимать экспериментальные лекарства

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому смертельно больные граждане страны могут принимать экспериментальные лекарства и методы лечения.

Об этом передает Associated Press.

Отмечается, что как правило требуются годы на то, чтобы лекарства получили соответствующее разрешение.

Законопроект вызвал дискуссию в Конгрессе и был поддержан лишь большинством демократов.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ предложил заменить импортные лекарства "корой дуба и боярышником"

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