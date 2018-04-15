Вице-спикер Госдумы РФ предложил заменить импортные лекарства "корой дуба и боярышником" - видео

Во время программы на одном из российских пропагандистских каналов вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил использовать вместо импортных лекарственных средств из стран, которые являются потенциальными противниками России, народные средства.
В частности, по мнению политика, лечиться гражданам стоит "корой дуба" и "боярышником".
Об этом Толстой заявил во время спора с политиком Борисом Надеждиным, который заявил, что в случае, если лекарства из США и дружественных им стран попадут под российские санкции, в первую очередь это ударит не по американцам, а по россиянам.
При этом оппонент вице-спикера отметил, что сам принимает американские лекарства, в ответ на что политик посоветовал "заваривать кору дуба".
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Кроме того, он также отметил полезные свойства "боярышника".
Посмотрите, охуевший депутат Пётр Толстой предлагает людям пить боярышник вместо эффективных американских лекарств. Самодовольные твари, привыкшие лечиться в заграничных клиниках оставляют умирать без лекарств тысячи россиян и ещё смеют насмехаться pic.twitter.com/ofr7TnnrCt— Сталингулаг (@StalinGulag) 14 апреля 2018 г.
Напомним, что 13 апреля в Госдуму внесли проект закона, который позволит правительству запрещать ввоз на территорию РФ ряда товаров из США и союзных им государств.
Это стало ответом на введение США санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 компаний, которые предусматривают заморозку активов.
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