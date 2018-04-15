Вице-спикер Госдумы РФ предложил заменить импортные лекарства "корой дуба и боярышником" - видео

Во время программы на одном из российских пропагандистских каналов вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил использовать вместо импортных лекарственных средств из стран, которые являются потенциальными противниками России, народные средства.

В частности, по мнению политика, лечиться гражданам стоит "корой дуба" и "боярышником".

Об этом Толстой заявил во время спора с политиком Борисом Надеждиным, который заявил, что в случае, если лекарства из США и дружественных им стран попадут под российские санкции, в первую очередь это ударит не по американцам, а по россиянам.

При этом оппонент вице-спикера отметил, что сам принимает американские лекарства, в ответ на что политик посоветовал "заваривать кору дуба".

Кроме того, он также отметил полезные свойства "боярышника".

Посмотрите, охуевший депутат Пётр Толстой предлагает людям пить боярышник вместо эффективных американских лекарств. Самодовольные твари, привыкшие лечиться в заграничных клиниках оставляют умирать без лекарств тысячи россиян и ещё смеют насмехаться pic.twitter.com/ofr7TnnrCt — Сталингулаг (@StalinGulag) 14 апреля 2018 г.

Напомним, что 13 апреля в Госдуму внесли проект закона, который позволит правительству запрещать ввоз на территорию РФ ряда товаров из США и союзных им государств.

Это стало ответом на введение США санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 компаний, которые предусматривают заморозку активов.