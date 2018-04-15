Вице-спикер Госдумы РФ предложил заменить импортные лекарства "корой дуба и боярышником" - видео

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Толстой посоветовал
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Толстой посоветовал "заваривать кору дуба"

Во время программы на одном из российских пропагандистских каналов вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил использовать вместо импортных лекарственных средств из стран, которые являются потенциальными противниками России, народные средства.

В частности, по мнению политика, лечиться гражданам стоит "корой дуба" и "боярышником".

Об этом Толстой заявил во время спора с политиком Борисом Надеждиным, который заявил, что в случае, если лекарства из США и дружественных им стран попадут под российские санкции, в первую очередь это ударит не по американцам, а по россиянам.

При этом оппонент вице-спикера отметил, что сам принимает американские лекарства, в ответ на что политик посоветовал "заваривать кору дуба".

Кроме того, он также отметил полезные свойства "боярышника".

Напомним, что 13 апреля в Госдуму внесли проект закона, который позволит правительству запрещать ввоз на территорию РФ ряда товаров из США и союзных им государств.

Это стало ответом на введение США санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12  компаний, которые предусматривают заморозку активов.   

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