В США разбился военный самолет

В среду, 2 мая, в Саванне в американском штате Джорджия разбился военный самолет C-130.

Как сообщает WHDH, на месте работают спасательные службы. Дорога в районе авиакатастрофы заблокирована.

О погибших или раненых не сообщается. Причины крушения неизвестны. Ведется расследование.

По имеющейся информации, самолет Национальной гвардии США потерпел крушение возле международного аэропорта Саванна / Хилтон Хед.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu