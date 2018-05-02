В США разбился военный самолет

В среду, 2 мая, в Саванне в американском штате Джорджия разбился военный самолет C-130.
Как сообщает WHDH, на месте работают спасательные службы. Дорога в районе авиакатастрофы заблокирована.
О погибших или раненых не сообщается. Причины крушения неизвестны. Ведется расследование.
По имеющейся информации, самолет Национальной гвардии США потерпел крушение возле международного аэропорта Саванна / Хилтон Хед.
Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu— IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 мая 2018 г.
Напомним, что 29 апреля в районе аэропорта Инсбрука (Австрия) разбился самолет из Швейцарии, пилоты погибли.
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