В США разбился военный самолет

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Причины крушения самолета неизвестны
Фото: IAFF574 Savannah via Twitter

Причины крушения самолета неизвестны

В среду, 2 мая, в Саванне в американском штате Джорджия разбился военный самолет C-130.

Как сообщает WHDH, на месте работают спасательные службы. Дорога в районе авиакатастрофы заблокирована.

О погибших или раненых не сообщается. Причины крушения неизвестны. Ведется расследование.

По имеющейся информации, самолет Национальной гвардии США потерпел крушение возле международного аэропорта Саванна / Хилтон Хед.

Напомним, что 29 апреля в районе аэропорта Инсбрука (Австрия) разбился самолет из Швейцарии, пилоты погибли.

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