В Австрии разбился самолет из Швейцарии, пилоты погибли

В воскресенье, 29 апреля, в районе аэропорта Инсбрука (Австрия) разбился самолет из Швейцарии, пилоты погибли, сообщает местное издание Tiroler Tageszeitung.
Небольшой самолет приземлился в аэропорту Инсбрука. После заправки он взлетел, однако, по словам очевидцев, внезапно быстро потерял высоту и упал в поле.
Из-за близости места аварии к аэропорту, спасатели прибыли очень быстро, однако двух пассажиров спасти не удалось. Самолет был разрушен в результате удара об землю.
Личности двух погибших пока не установлены. По словам полиции, тот факт, что самолет прибыл из Швейцарии, не обязательно означает, что двое мужчин были гражданами этой страны.
Напомним, в Канаде малый пассажирский самолет экстренно приземлился посреди автострады.
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