В Австрии разбился самолет из Швейцарии, пилоты погибли

В воскресенье, 29 апреля, в районе аэропорта Инсбрука (Австрия) разбился самолет из Швейцарии, пилоты погибли, сообщает местное издание Tiroler Tageszeitung.

Небольшой самолет приземлился в аэропорту Инсбрука. После заправки он взлетел, однако, по словам очевидцев, внезапно быстро потерял высоту и упал в поле.

Из-за близости места аварии к аэропорту, спасатели прибыли очень быстро, однако двух пассажиров спасти не удалось. Самолет был разрушен в результате удара об землю.

Фото: zeitungsfoto.at

Личности двух погибших пока не установлены. По словам полиции, тот факт, что самолет прибыл из Швейцарии, не обязательно означает, что двое мужчин были гражданами этой страны.

Напомним, в Канаде малый пассажирский самолет экстренно приземлился посреди автострады.