В США разбился учебный истребитель ВВС, один пилот погиб

В американском штате Техас на базе ВВС Лафлин разбился учебно-тренировочный истребитель T-38 Talon.
По данным CNN, истребитель выполнял тренировочный полет.
В результате крушения один пилот погиб, второй был госпитализирован с травмами.
Причина падения истребителя пока не сообщается.
На месте крушения работают спасатели.
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