14 ноября 2018, среда

В США разбился учебный истребитель ВВС, один пилот погиб

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Истребитель выполнял тренировочный полет
Фото: Wikimedia.org

Истребитель выполнял тренировочный полет

В американском штате Техас на базе ВВС Лафлин разбился учебно-тренировочный истребитель T-38 Talon.

По данным CNN, истребитель выполнял тренировочный полет.

В результате крушения один пилот погиб, второй был госпитализирован с травмами.

Причина падения истребителя пока не сообщается.

На месте крушения работают спасатели.

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