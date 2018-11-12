Истребитель ВМС США разбился в Филиппинском море

Истребитель ВМС США F/A 18 упал в Филиппинское море в районе японского острова Китадайто в префектуре Окинава.
Как сообщает газета Пентагона Stars and Stripes, самолет выполнял тренировочный полет. Инцидент произошел в момент, когда истребитель взлетел с авианосца USS Ronald Reagan.
Оба пилота катапультировались. Их достали из воды отправили к медикам, их состояние удовлетворительно.
По сообщениям военных, к аварии привели технические неполадки на борту, их характер не уточняется.
Напомним, 3 ноября в Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29М.
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