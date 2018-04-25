В Аризоне разбился американский истребитель

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Истребитель F-16С разбился при попытке совершить посадку

Истребитель F-16С разбился при попытке совершить посадку

В американском штате Аризона потерпел крушение истребитель Военно-воздушных сил F-16C, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на авиабазу Люк.

Согласно сообщению, самолет потерпел крушение после тренировочного полета, когда пилот пытался совершить посадку в аэропорту в городе Лейк-Хавасу-Сити.

​В результате случившегося никто не пострадал. Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает, отмечает телеканал.

Напомним, в Тунисе разбился военный самолет, есть жертвы.

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