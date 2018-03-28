В США подали первый иск против Facebook

Три пользователя приложения Facebook Messenger подали в Федеральный суд американского штата Калифорния первый иск против Facebook.
Как сообщает Reuters, по заявлению пользователей, социальная сеть нарушила принцип конфиденциальности персональных данных, собирая информацию о телефонных звонках и SMS.
От компании требуют возмещения убытков, однако сумма не указывается.
Отмечается, что иск претендует на статус коллективного от имени всех обманутых пользователей.
В Facebook пока не отреагировали на иск.
Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.
На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.
Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.
Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.
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