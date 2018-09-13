В США отменили сотни авиарейсов из-за мощного урагана Флоренс

В США отменили около 800 авиарейсов из-за подготовки к мощному урагану Флоренс, который приближается к атлантическому побережью страны.
Как сообщает CNN, авиарейсы отменили, как минимум, до субботы.
Ожидается, что наиболее от силы урагана могут пострадать штаты Северная и Южная Каролина, Джорджия, Вирджиния и Мэрилэнд.
Ранее сообщалось, что ураган Флоренс ослаб до второй категории.
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В нескольких штатах США - Мэриленд, Южная Каролина, Северная Каролина и Вирджиния, а также в Вашингтоне - объявили эвакуацию и ввели режим чрезвычайной ситуации.
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