13 сентября 2018, четверг

Ураган Флоренс в Атлантическом океане ослаб до второй категории

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Шторм приближается к Восточному побережью США

Шторм приближается к Восточному побережью США

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган Флоренс ослаб до состояния шторма второй категории, сообщает Associated Press.

"Ураган Флоренс понизился до шторма второй категории, но по-прежнему считается чрезвычайно опасным и 
угрожающим жизни", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что ураган Флоренс ослаб до третьей категории.

Режим чрезвычайного положения был введен в штатах Мэриленд, Вирджиния, Джорджия и в столице Вашингтоне.

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