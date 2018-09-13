Ураган Флоренс в Атлантическом океане ослаб до второй категории

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган Флоренс ослаб до состояния шторма второй категории, сообщает Associated Press.
"Ураган Флоренс понизился до шторма второй категории, но по-прежнему считается чрезвычайно опасным и
угрожающим жизни", - говорится в сообщении.
BREAKING: Hurricane Florence downgraded to a Category 2 storm but is still considered extremely dangerous and life-threatening.— The Associated Press (@AP) 13 сентября 2018 г.
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Ранее сообщалось, что ураган Флоренс ослаб до третьей категории.
Режим чрезвычайного положения был введен в штатах Мэриленд, Вирджиния, Джорджия и в столице Вашингтоне.
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