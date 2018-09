Ураган Флоренс в Атлантическом океане ослаб до второй категории

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган Флоренс ослаб до состояния шторма второй категории, сообщает Associated Press.

"Ураган Флоренс понизился до шторма второй категории, но по-прежнему считается чрезвычайно опасным и

угрожающим жизни", - говорится в сообщении.

BREAKING: Hurricane Florence downgraded to a Category 2 storm but is still considered extremely dangerous and life-threatening.