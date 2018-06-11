11 июня 2018, понедельник

В США открыли библиотеку твитов Трампа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Активисты собрали коллекцию твитов Трампа

Активисты собрали коллекцию твитов Трампа

В США в Западном Голливуде в Калифорнии открылась библиотека с твитами президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает Голос Америки.

Активисты решили собрать коллекцию сообщений Трампа, после того, как Белый Дом признал, что эти твиты является официальным сообщениям президента.

В прошлом году аналогичное заведение было открыто в Нью-Йорке.

Дональд Трамп продолжает активно использовать Twitter для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове