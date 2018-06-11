В США открыли библиотеку твитов Трампа

В США в Западном Голливуде в Калифорнии открылась библиотека с твитами президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает Голос Америки.

Активисты решили собрать коллекцию сообщений Трампа, после того, как Белый Дом признал, что эти твиты является официальным сообщениям президента.

В прошлом году аналогичное заведение было открыто в Нью-Йорке.

Дональд Трамп продолжает активно использовать Twitter для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.