В США открыли библиотеку твитов Трампа

В США в Западном Голливуде в Калифорнии открылась библиотека с твитами президента страны Дональда Трампа.
Об этом сообщает Голос Америки.
Активисты решили собрать коллекцию сообщений Трампа, после того, как Белый Дом признал, что эти твиты является официальным сообщениям президента.
Great pop-up #dailyshowlibrary in #WeHo thanks @Trevornoah pic.twitter.com/Q1yEiwuBbf- Jonathan Beutler (@JonathanBeutler) 9 июня 2018 г.
В прошлом году аналогичное заведение было открыто в Нью-Йорке.
Дональд Трамп продолжает активно использовать Twitter для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.
- Читайте также: Трамп любит рвать важные документы - Politico
Комментарии
Правила комментирования