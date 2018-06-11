Трамп любит рвать важные документы - Politico

Сотрудники Белого дома склеивают скотчем официальную документацию, которую президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки, сообщила в воскресенье газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии главы государства.
Издание отмечает, что по правилам установленным президентским актом, Белый дом должен собирать все записки, письма, документы и электронные письма, к которым прикасался президент и отправлять их в Национальный архив.
По словам сотрудника Белого дома Соломона Ларти, который проработал в администрации Трампа пять месяцев, чтобы оберечь президента от нарушения закона он и его коллеги с помощью скотча склеивали кусочки бумаг, которые оставлял президент.
"У нас есть клейкая лента. Ты находишь кусочки и склеиваешь их обратно, а затем отдаешь надсмотрщику", - отметил собеседник издания.
По их словам, Трамп уже привык разрывать на мелкие кусочки важные бумаги, включая письма, меморандумы и официальную документацию, которые, согласно закону, должны быть сданы в архив. Он рассказал, что иногда бумага разорвана напополам, но иногда они бывают разорваны на маленькие кусочки, которые напоминают конфетти. При этом, как пояснили они, никому не удается уговорить Трампа отказаться от этой привычки.
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Напомним, саммит США-КНДР состоится 12 июня в Сингапуре и станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.
Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.
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