Трамп любит рвать важные документы - Politico

Сотрудники Белого дома склеивают скотчем официальную документацию, которую президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки, сообщила в воскресенье газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии главы государства.

Издание отмечает, что по правилам установленным президентским актом, Белый дом должен собирать все записки, письма, документы и электронные письма, к которым прикасался президент и отправлять их в Национальный архив.

По словам сотрудника Белого дома Соломона Ларти, который проработал в администрации Трампа пять месяцев, чтобы оберечь президента от нарушения закона он и его коллеги с помощью скотча склеивали кусочки бумаг, которые оставлял президент.

"У нас есть клейкая лента. Ты находишь кусочки и склеиваешь их обратно, а затем отдаешь надсмотрщику", - отметил собеседник издания.

По их словам, Трамп уже привык разрывать на мелкие кусочки важные бумаги, включая письма, меморандумы и официальную документацию, которые, согласно закону, должны быть сданы в архив. Он рассказал, что иногда бумага разорвана напополам, но иногда они бывают разорваны на маленькие кусочки, которые напоминают конфетти. При этом, как пояснили они, никому не удается уговорить Трампа отказаться от этой привычки.

Напомним, саммит США-КНДР состоится 12 июня в Сингапуре и станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.