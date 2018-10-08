Глава МВД Италии грозит закрыть аэропорты для мигрантов

Глава МВД Италии Маттео Сальвини угрожает не принимать авиарейсы из Евросоюза с мигрантами на борту.

Это заявление он сделал после публикации газеты La Repubblica о том, что власти Германии собираются начать отправлять чартерными рейсами в Италию тех мигрантов, которые попали в ЕС через итальянскую территорию, сообщает DW.

"Мы закроем аэропорты, как ранее закрыли морские порты. Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки мигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет ни одного готового принять их аэропорта и не будет", - сказал Сальвини.

Один из лидеров правой политической партии Лига Севера Маттео Сальвини известен своей антимигрантской политикой и многочисленными отказами принимать судна с нелегалами в портах Италии. Он неоднократно был замечен в разжигании расовой ненависти. В частности, Сальвини заявлял, что такие страны ЕС, как Болгария и Румыния, экспортируют "рабов" в Италию.

Из-за жестокого обращения с мигрантами прокуроры Сицилии обвинили министра в злоупотреблении властью, похищении людей и незаконном задержании мигрантов.