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В "список Путина" внесли нардепа Добкина

Сегодня, 13:13
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Михаил Добкин

Оппозиционные российские активисты создали так называемый "список Путина", куда включили депутата Верховной рады Украины Михаила Добкина.

Список опубликован на сайте Форума свободной России.

"Список Путина" -  это документ, куда вносят имена преступников и их пособников, ответственных за узурпацию власти и нарушения прав человека, войну и пропаганду ненависти, коррупцию и разграбление России.

На данный момент туда внесены 93 имени. Потом данный перечень активисты будут показывать странам Европейского союза и США с предложением внести указанных в нем людей в санкционные списки.

ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода

Теги:   Санкции Михаил Добкин Владимир Путин

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