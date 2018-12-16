В "список Путина" внесли нардепа Добкина
Сегодня, 13:13
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Оппозиционные российские активисты создали так называемый "список Путина", куда включили депутата Верховной рады Украины Михаила Добкина.
Список опубликован на сайте Форума свободной России.
"Список Путина" - это документ, куда вносят имена преступников и их пособников, ответственных за узурпацию власти и нарушения прав человека, войну и пропаганду ненависти, коррупцию и разграбление России.
На данный момент туда внесены 93 имени. Потом данный перечень активисты будут показывать странам Европейского союза и США с предложением внести указанных в нем людей в санкционные списки.