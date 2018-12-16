В "список Путина" внесли нардепа Добкина Сегодня, 13:13 33 Цей матеріал також доступний українською Михаил Добкин

Оппозиционные российские активисты создали так называемый "список Путина", куда включили депутата Верховной рады Украины Михаила Добкина.

Список опубликован на сайте Форума свободной России.

"Список Путина" - это документ, куда вносят имена преступников и их пособников, ответственных за узурпацию власти и нарушения прав человека, войну и пропаганду ненависти, коррупцию и разграбление России.

На данный момент туда внесены 93 имени. Потом данный перечень активисты будут показывать странам Европейского союза и США с предложением внести указанных в нем людей в санкционные списки.

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