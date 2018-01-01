ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода
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Европейский Союз принял решение продлить на полгода санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.
Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
"ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений", - заявил Туск.
Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.— Donald Tusk (@eucopresident) 13 декабря 2018 г.
Экономические санкции, касающиеся отдельных секторов экономики России, были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины.