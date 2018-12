ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений", - заявил Туск.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.