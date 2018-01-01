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ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода

Сегодня, 19:48
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ЕС продлил санкции против РФ

Европейский Союз принял решение продлить на полгода санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений", - заявил Туск.

Экономические санкции, касающиеся отдельных секторов экономики России, были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины.

Теги:   Санкции ЕС Дональд Туск Санкции против России Евросоюз

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