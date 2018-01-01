ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода Сегодня, 19:48 10 Цей матеріал також доступний українською ЕС продлил санкции против РФ

Европейский Союз принял решение продлить на полгода санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений", - заявил Туск.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements. 13 декабря 2018 г.

Экономические санкции, касающиеся отдельных секторов экономики России, были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины.