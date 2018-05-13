В Сирии взорвался автомобиль возле больницы, 12 человек погибли

В Сирии в городе Идлиб прогремел взрыв, погибли 12 человек и еще 25 получили ранения.
Об этом сообщает Анадолу.
Глава службы гражданской обороны Белые каски в Идлибе Мустафа Хадж Юсуф отметил, что взорвался заминированный автомобиль, который был припаркован возле здания городской больницы. Неподалеку от здания также находится управление юстиции провинции Идлиб.
В результате взрыва были повреждены близлежащие здания и стоящие рядом автомобили.
Ранее сообщалось, что в Индонезии прогремели взрывы сразу в трех церквях, есть жертвы.
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