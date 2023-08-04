Боевики ИГИЛ заявили о смерти своего лидера

4 августа, 06:46
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Лидер ИГИЛ погиб в Сирии (Фото:Forbes/Twitter)

Лидер ИГИЛ погиб в Сирии (Фото:Forbes/Twitter)

Боевики террористического Исламского государства заявили о смерти своего лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Курайши.

Об этом сообщает Associated Press.

Лидер террористов погиб в Сирии. Он был назначен в ноябре прошлого года и стал уже четвертым лидером, которого убили с момента появления ИГИЛ.

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Он погиб в столкновениях с группой, связанной с Аль-Каидой, на северо-западе Сирии. Новым лидером группировки стал Абу Хафс аль-Хашеми аль-Курайши.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сирия ИГИЛ Исламское государство

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