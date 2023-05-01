В ходе операции в Сирии убит лидер ИГИЛ — Эрдоган 1 мая, 11:14 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 апреля заявил, что турецкая разведка убила лидера террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ) в Сирии.

Об этом сообщает CNN.



По словам Эрдогана, Турция в течение длительного времени следила за человеком, известным как Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.

«Это лицо нейтрализовали во время операции, проведенной Турецкой национальной разведывательной организацией вчера в Сирии», — сказал он.

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Аль-Кураши стал лидером ИГИЛ после смерти его предшественника Абу аль-Хасана аль-Хашми аль-Курайши, ликвидированного сирийцами в октябре 2022 года.

4 апреля 2023 года в Сирии военные Соединенных Штатов ликвидировали еще одного из лидеров террористической группировки Исламское государство Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури.