В Сирии погиб российский военный

В Сирии погиб 22-летний российский военнослужащий Владимир Пономарев

Об этом сообщила группа расследователей из Conflict Intelligence Team со ссылкой на местную прессу.

Родные узнали о гибели жителя Соль-Илецка Оренбургской области еще 7 марта. Однако эта информация появилась в СМИ только 13 марта.

14 марта его похоронили на местном кладбище с почестями: военное сопровождение, оркестр и оружейный салют. Кроме того, на похоронах присутствовала официальная делегация во главе с вице-губернатором Оренбургской области. Это подтверждает информацию о том, что погибший был кадровым российским военным.

По неофициальной информации, российский военнослужащий подорвался на мине. "Рассказывают, что он участвовал в выводе мирных жителей, когда их обстреляли. Двое его сослуживцев погибли на месте, Володю ранило. Его на самолете доставили в больницу Москвы, но спасти не смогли", - рассказал РИА Оренбуржье тренер детско-юношеской спортивной школы Соль-Илецка Николай Кожевников.

Напомним, что 6 марта Сирии при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате погибли все 39 человека, находившиеся на борту. Самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы.