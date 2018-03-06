При крушении российского Ан-26 в Сирии погибло уже 39 человек

Все погибшие с Ан-26 были российскими военными (иллюстративное фото)

На борту Ан-26, потерпевшего 6 марта крушение в Сирии, находились 39 человек, все они российские военнослужащие, сообщили в Минобороны России.

Об этом пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось о 32 погибших: 26 пассажирах и шести членах экипажа.

Кроме того, оборонное ведомство подтвердило, что все погибшие, которые находились на борту самолета, были военнослужащими (шесть из них – члены экипажа).

Причина крушения пока не установлена. Министерство обороны утверждает, что самолет не был сбит. Предварительно, он разбился из-за технической неисправности.

В Минобороны подтвердили данные, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, СМИ исключили влияние погоды на крушение российского самолета в Сирии.