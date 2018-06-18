В шведском городе Мальме произошла стрельба, есть раненые

В понедельник, 18 июня, в шведском городе Мальме произошла стрельба, в результате по меньшей мере четыре человека получили ранения.
"Четыре человека получили ранения. В настоящее время состояние их здоровья неизвестно", - сообщили в местной полиции.
Местный житель Джонатан Бурхофф в комментарии Aftonbladet рассказал, что слышал 15-20 выстрелов из автоматического оружия.
На месте работают полиция и медики. Правоохранители оцепили район происшествия.
Полиция просит откликнуться очевидцев и связаться с любым из полицейских, чтобы установить обстоятельства перестрелки.
Напомним, что 21 января в микрорайоне Розенгорд в Мальме, что на юге Швеции, прогремел взрыв у офисного здания.
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