В шведском городе Мальме произошла стрельба, есть раненые

В понедельник, 18 июня, в шведском городе Мальме произошла стрельба, в результате по меньшей мере четыре человека получили ранения.

"Четыре человека получили ранения. В настоящее время состояние их здоровья неизвестно", - сообщили в местной полиции.

Местный житель Джонатан Бурхофф в комментарии Aftonbladet рассказал, что слышал 15-20 выстрелов из автоматического оружия.

На месте работают полиция и медики. Правоохранители оцепили район происшествия.

Полиция просит откликнуться очевидцев и связаться с любым из полицейских, чтобы установить обстоятельства перестрелки.

Напомним, что 21 января в микрорайоне Розенгорд в Мальме, что на юге Швеции, прогремел взрыв у офисного здания.