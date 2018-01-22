В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания

Причины взрыва пока не ясны.

В воскресенье вечером, 21 января, в микрорайоне Розенгорд в Мальме, что на юге Швеции, прогремел взрыв у офисного здания, передает Aftonbladet со ссылкой на заявление городской полиции.

В результате взрыва разрушилась часть фасада здания. Полиция ждет прибытия взрывотехников.

Причины взрыва пока не ясны.

По данным источника Aftonbladet, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления, который попытался скрыться на автомобиле.

По информации СМИ, детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок, который 18 января также пострадал от взрыва.

Напомним, в Швеции неизвестные в масках забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью.