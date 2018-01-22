В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания

В воскресенье вечером, 21 января, в микрорайоне Розенгорд в Мальме, что на юге Швеции, прогремел взрыв у офисного здания, передает Aftonbladet со ссылкой на заявление городской полиции.
В результате взрыва разрушилась часть фасада здания. Полиция ждет прибытия взрывотехников.
Причины взрыва пока не ясны.
По данным источника Aftonbladet, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления, который попытался скрыться на автомобиле.
Ny explosion i Rosengård https://t.co/4LbdPs0lk6 pic.twitter.com/orIG8z9Ved— sebastianlaneby (@sebastianlaneby) 21 января 2018 г.
По информации СМИ, детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок, который 18 января также пострадал от взрыва.
Напомним, в Швеции неизвестные в масках забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью.
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